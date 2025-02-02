Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaligrafi Sanatçısı Etem Çalışkan İçin Taziye Mesajı Paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaligrafi Sanatçısı Etem Çalışkan İçin Taziye Mesajı Paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden kaligrafi sanatçısı ve ressam Etem Çalışkan için başsağlığı diledi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden kaligrafi sanatçısı ve ressam Etem Çalışkan için başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'Dün vefat haberini üzüntüyle aldığımız, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, kaligrafi sanatının usta ismi Etem Çalışkan’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum'" ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı

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