Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani’ye Togg Hediye Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani’ye Togg Hediye Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkelerine yaptığı ziyaretin ikinci durağı Katar’da, Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’ye TOGG hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkelerine yaptığı ziyaretin ikinci durağı Katar’da, Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’ye TOGG hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez ülkelerine yaptığı ziyaretlerin ikinci gününde Katar'ın başkenti Doha'ya geçti. Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Lusail Sarayı'nda ikili bir görüşme yaptı. Bu görüşmenin ardından iki ülkenin heyetleri bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan’ın Al Sani’ye TOGG hediye ettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan açıklamada şunları kaydedildi:

“Görüşmelerden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Sani'ye TOGG'u hediye etti. İki lider, görüşmelerin yapıldığı binaya, Katar Emiri Şeyh Temim’in kullandığı TOGG ile geçti. Katar Emiri Al Sani, görüşme esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Katar'da gerçekleştirilen FIFA 2022 Dünya Kupası finalinde oynanan ve Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin imzaladığı topu gösterdi.”

Anka Haber Ajansı

Gündem
Deva Partisi İstanbul İl Başkanlığı’na Ali Hakan Ağaoğlu Getirildi
Deva Partisi İstanbul İl Başkanlığı’na Ali Hakan Ağaoğlu Getirildi
Babacan: “Mke Fabrikasında Meydana Gelen Patlamada Yaralanan İşçilerimize Acil Şifalar Diliyorum”
Babacan: “Mke Fabrikasında Meydana Gelen Patlamada Yaralanan İşçilerimize Acil Şifalar Diliyorum”
Milletvekili Sarıbal Mazot Fiyatlarına Tepki Gösterdi: "Çiftçi Çok Büyük Zarara Mahkum Edildi"
Milletvekili Sarıbal Mazot Fiyatlarına Tepki Gösterdi: "Çiftçi Çok Büyük Zarara Mahkum Edildi"
Akşener’e Sürpriz Doğum Günü
Akşener’e Sürpriz Doğum Günü
Chp’li Türeli’den Enflasyon Tahmini: "Yılın İkinci Yarısında Yüzde 70’lere Çıkacak"
Chp’li Türeli’den Enflasyon Tahmini: "Yılın İkinci Yarısında Yüzde 70’lere Çıkacak"
Umut Akdoğan: 3 Yılda Göçmen Kaçakçılığından 27 Bin Kişi Yargılandı
Umut Akdoğan: 3 Yılda Göçmen Kaçakçılığından 27 Bin Kişi Yargılandı
Ayhan Barut: “2 Senede, En Temel Girdi Olan Mazota Tam 5 Kat Zam Geldi. Allah'tan Korkun, Kuldan Utanın”
Ayhan Barut: “2 Senede, En Temel Girdi Olan Mazota Tam 5 Kat Zam Geldi. Allah'tan Korkun, Kuldan Utanın”