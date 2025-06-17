Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Al Sani İle Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Al Sani İle Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan görüşmede, İsrail’in İran’a yönelik saldırısı sonrasında başlayan çatışmalı süreçle ilgili yoğun diplomatik temaslar yürüttüğünü, şiddet sarmalının sona ermesi için çabalarını sürdüreceğini, Netanyahu’nun bölgenin güvenliği için en büyük tehdit olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı, İsrail saldırılarının Gazze’deki insani krizi ve soykırımı gölgede bırakmasına müsaade edilemeyeceğini, gelişmelerin Suriye’yi de içine almasına izin verilemeyeceğini belirtti.

Anka Haber Ajansı

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