Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan, Kırgızistan Ve Azerbaycan Cumhurbaşkanları İle Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maceristan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'nde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maceristan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'nde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dijital medya paylaşımlarını yapan Erdoğan Dijital Medya adlı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmî Zirvesi'nde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi” ifadelerine yer verildi.

Anka Haber Ajansı