Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan, Kırgızistan Ve Azerbaycan Cumhurbaşkanları İle Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan, Kırgızistan Ve Azerbaycan Cumhurbaşkanları İle Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maceristan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'nde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maceristan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'nde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dijital medya paylaşımlarını yapan Erdoğan Dijital Medya adlı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmî Zirvesi'nde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi” ifadelerine yer verildi.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Chp'li Sarıbal: Bursa'da Yapacağımız Halk Buluşmasının Duyuru Afişleri Tmsf Tarafından Engellendi
Chp'li Sarıbal: Bursa'da Yapacağımız Halk Buluşmasının Duyuru Afişleri Tmsf Tarafından Engellendi
Chp'li Karasu'dan Thy Yönetimine Atamalara Tepki: Akp Ve Erdoğan Tipi Liyakat, Sadece Eş Dosttan İbarettir
Chp'li Karasu'dan Thy Yönetimine Atamalara Tepki: Akp Ve Erdoğan Tipi Liyakat, Sadece Eş Dosttan İbarettir
Chp'nin Pendik Mitingi... Gökan Zeybek: Para İse Parayı Bulun, Uyuşturucu İse Uyuşturucuyu Bulun, Hiçbiri Yok
Chp'nin Pendik Mitingi... Gökan Zeybek: Para İse Parayı Bulun, Uyuşturucu İse Uyuşturucuyu Bulun, Hiçbiri Yok
İzmir Vakfı’nın Kurban Yardımı Başvurusu Valilikten Döndü
İzmir Vakfı’nın Kurban Yardımı Başvurusu Valilikten Döndü
Tbmm Genel Kurulu... Chp'li Akdoğan: Ahizeyle Talimat Mı Alacaksınız, Anayasa'dan Yol Mu Çizeceksiniz
Tbmm Genel Kurulu... Chp'li Akdoğan: Ahizeyle Talimat Mı Alacaksınız, Anayasa'dan Yol Mu Çizeceksiniz
Tbmm’de Partiler, Başkanlık Divanı Ve Grup Yönetimlerini Belirlemeye Hazırlanıyor
Tbmm’de Partiler, Başkanlık Divanı Ve Grup Yönetimlerini Belirlemeye Hazırlanıyor
Selin Sayek Böke, Kadın Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı'na Seçildi
Selin Sayek Böke, Kadın Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı'na Seçildi
Chp’li Bülbül, Aydın’da 5 Köyü Etkileyecek Jes’e Tepki Gösterdi: Zeytinliklerimize Dokundurtmayız
Chp’li Bülbül, Aydın’da 5 Köyü Etkileyecek Jes’e Tepki Gösterdi: Zeytinliklerimize Dokundurtmayız