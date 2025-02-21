Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi ile görüştü. Görüşmede, Türkiye - Kongo Demokratik Cumhuriyeti ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

(ANKARA)-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi ile görüştü. Görüşmede, Türkiye - Kongo Demokratik Cumhuriyeti ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye - Kongo Demokratik Cumhuriyeti ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.” ifadelerine yer verildi.

Anka Haber Ajansı

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