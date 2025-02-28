Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Makedonya İle İlişkilerimiz Üsküp’teki Taş Köprü Kadar Sağlam Hale Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski ile düzenlenen ortak basın toplantısında, "NATO müttefikimiz Kuzey Makedonya ile birlikte Balkanlarda barış ve istikrara doğrudan katkı sunan iki dost ülkeyiz. İlişkilerimiz aradan geçen 30 yılı aşkın sürede Üsküp'teki Taş Köprü kadar sağlam hale gelmiştir. Bugün de Balkanların bir rekabet alanı değil, iş birliği ve kalkınma sahası olması gerektiği inancıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski ile düzenlenen ortak basın toplantısında, "NATO müttefikimiz Kuzey Makedonya ile birlikte Balkanlarda barış ve istikrara doğrudan katkı sunan iki dost ülkeyiz. İlişkilerimiz aradan geçen 30 yılı aşkın sürede Üsküp'teki Taş Köprü kadar sağlam hale gelmiştir. Bugün de Balkanların bir rekabet alanı değil, iş birliği ve kalkınma sahası olması gerektiği inancıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski ile İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde görüştü. Görüşmenin ardından Ortak Siyasi Bildiri İmza Töreni ve ortak basın toplantısı düzenlendi. Erdoğan toplantıda şöyle konuştu:

"Bugünkü görüşmemizde ikili ilişkilerimizi daha da derinleştirmenin yollarını değerlendirdik. Az önce imzaladığımız Ortak Bildiri ile Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Mekanizması'nı ihdas ettik. İnşallah ben de önümüzdeki dönemde Konseyimizin ilk toplantısı için Üsküp'ü ziyaret etmek istiyorum.

Ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar bugünkü görüşmelerimizin önemli kısmını teşkil etti. Firmalarımız Kuzey Makedonya'daki bankacılık, sağlık, eğitim, turizm, yenilenebilir enerji gibi sektörler başta olmak üzere birçok alanda 2 milyar dolara yaklaşan yatırımlarıyla faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl 1 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizi ilk aşamada iki katına çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkelerimiz arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesi şüphesiz bu çabalarımıza katkıda bulunacaktır. Ayrıca askeri ilişkilerimiz ile savunma sanayi alanındaki ortak projelerimizi etraflıca değerlendirdik.

Türkiye, Kuzey Makedonya'nın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkeler arasında yer almıştır. NATO müttefikimiz Kuzey Makedonya ile birlikte Balkanlarda barış ve istikrara doğrudan katkı sunan iki dost ülkeyiz. İlişkilerimiz aradan geçen 30 yılı aşkın sürede Üsküp'teki Taş Köprü kadar sağlam hale gelmiştir. Bugün de Balkanların bir rekabet alanı değil, iş birliği ve kalkınma sahası olması gerektiği inancıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

"FETÖ ile ortak mücadeleye kararlıyız"

Ülkelerimiz arasındaki en önemli bağlardan biri de şüphesiz Kuzey Makedonya'daki Türk toplumudur. Geçmişte Kuzey Makedonya'dan Anadolu'ya göç etmiş kardeşlerimiz ülkemize büyük katkılarda bulunmuş ve Kuzey Makedonya coğrafyası ile aramızdaki kültürel bağın temelini de tahkim etmişlerdir. Bu nedenle sayın Başbakan ile görüşmemizde Kuzey Makedonya Türk toplumunun iki ülke ilişkilerine yaptığı katkılara değindik. Bu kadim dostluğu hedef alan FETÖ ile ortak mücadeleye kararlıyız.

Ukrayna'da barışın tesisine yönelik sürdürülen müzakerelere desteğimizi vurguladık. Filistin'in işgalden kurtarılması hususunda iki devletli çözüm yönünde ortak irademizi teyit ettik.”

Mickoski: Sayın Erdoğan benim dostumdur

Kuzey Makedonya Başbakan Mickoski ise konuşmasında şunları kaydetti:

"Çok önemli bir görüşme yaptık. Bu görüşme bir tasdiktir, iş birliğimizin, stratejik iş birliğimizin bir tasdiki olarak görüşmeyi görüyoruz. Bu konuları değindik. Birkaç konuda, özellikle ekonomi ve ticari iş birliğini vurgulamaktayız. Türkiye bizim için en önemli ekonomik ve ticari dostumuzdur. Diğer açıdan çok güçlü bir devlettir ve güç olarak bütün bölgede çok etkisi var.

Enerji alanında çok büyük bir iş birliğimiz var. Çok büyük bir Türk şirketi ile beraber gaz açısından iş birliği yapıyoruz. İmzalanan belge 2008'den bu yana yeni bir belgedir. Stratejik iş birliği kurmak için en yüksek seviyede bir konsey kurduk. Aramızdaki iş birlikleri sadece bölgemiz açısından değil, bütün bölgeler açısından da önemli. Özellikle savunma sanayi, ticaret, enerji, altyapı ve diğer alanlardaki iş birliği bizim için çok önemli.

Sayın Erdoğan benim dostumdur ve onun geçmişi, Türkiye'nin geçmişi benim ülkemle bağlıdır. O her daim bize istediği zaman gelebilir ve onu hoşça karşılayacağız. İnanıyorum ki çok yakın zamanda Üsküp'e gelecektir. İnanıyorum ki, iki devlet arasında bu iş birliği devam edecek."

Anka Haber Ajansı