Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe’yi Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe’yi Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye’de bulunan Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe’yi kabul etti. Görüşmede, Türkiye ile Libya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

(ANTALYA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye’de bulunan Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe’yi kabul etti. Görüşmede, Türkiye ile Libya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Libya’nın huzur ve güvenliğine önem verdiğini, Libya ile her alanda iş birliğini geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti. Erdoğan, Türkiye ve Libya’nın Doğu Akdeniz’deki ortak çıkarlarının korunması için yakın teması sürdüreceğini de belirtti.

Anka Haber Ajansı

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