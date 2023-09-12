Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El-menfi İle Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Libya’daki sel felaketi nedeniyle Menfi’ye üzüntülerini bildirerek geçmiş olsun ve taziye dileklerini iletti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye’nin afetle mücadelede dost ve kardeş Libya halkının her zaman yanında olduğunu ve yardımların süreceğini ifade etti" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Libya’daki sel felaketi nedeniyle Menfi’ye üzüntülerini bildirerek geçmiş olsun ve taziye dileklerini iletti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye’nin afetle mücadelede dost ve kardeş Libya halkının her zaman yanında olduğunu ve yardımların süreceğini ifade etti" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Libya’daki sel felaketi nedeniyle Menfi’ye üzüntülerini bildirerek geçmiş olsun ve taziye dileklerini iletti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye’nin afetle mücadelede dost ve kardeş Libya halkının her zaman yanında olduğunu ve yardımların süreceğini ifade etti."

Orta Akdeniz'de etkili olan “Daniel” fırtınası sonucunda Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne şehirlerinde sel meydana geldi. 5 binden fazla insan yaşamını yitirdi, binlerce kişi ise kayıp.

Anka Haber Ajansı