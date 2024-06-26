Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati İle Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları ve tehditleri, Gazze’deki İsrail saldırıları ve bölgede artan gerilim ele alındı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları ve tehditleri, Gazze’deki İsrail saldırıları ve bölgede artan gerilim ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları ve tehditleri, Gazze’deki İsrail saldırıları ve bölgede artan gerilim ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede İsrail saldırganlığının bir an önce durdurulması gerektiğini, İsrail’in çatışmaları yayma gayretlerinin son derece tehlikeli olduğunu, Türkiye’nin İsrail’in saldırgan politikalarına karşı Lübnan’ın yanında olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok geç olmadan uluslararası toplumun ve İslam dünyasının bölgesel ve küresel barışı tehdit eden İsrail’e “artık yeter” demesi gerektiğini de belirtti.

Anka Haber Ajansı