Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için gittiği Washington'da Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Macaristan ilişkileri, Türkiye'nin Avrupa Birliği katılım süreci ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için gittiği Washington'da Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Macaristan ilişkileri, Türkiye'nin Avrupa Birliği katılım süreci ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği ABD'nin başkenti Washington'da Macaristan Başbakanı Orban ile bir araya geldi. İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görüşmeye ilişkin şunlar kaydedildi:

"Görüşmede, Türkiye ile Macaristan ikili ilişkileri, Türkiye’nin Avrupa Birliği katılım süreci ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Ukrayna-Rusya savaşı ve İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının sona ermesi için barışçıl çabalarını sürdürdüğünü, uluslararası kamuoyunun bu bölgelerde barışın tesisi için gayretlerini artırması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan’ın dönem başkanlığında Türkiye’nin, Avrupa Birliği katılım sürecinin canlandırılması ve ilişkilerin ilerletilmesi noktasında destek beklediğini de ifade etti.''

Anka Haber Ajansı