Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban İle Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban İle Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Macaristan ilişkileri ve bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Macaristan ilişkileri ve bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile telefon görüşmesi yaptı. İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede Türkiye ile Macaristan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındığı aktarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan’a Avrupa Birliği dönem başkanlığında başarılar dilerken, Türkiye’nin Avrupa Birliği katılım sürecinin canlandırılmasında Macaristan’ın desteğinin önemli olduğunu ifade etti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "'Viktor Orban’ın doğum gününü tebrik ettiği" ifade edildi.

Anka Haber Ajansı

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