Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim İle Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan İbrahim'in İsrail-Filistin bağlamında yaşanan son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan İbrahim'in İsrail-Filistin bağlamında yaşanan son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Malezya Başbakanı İbrahim, İsrail-Filistin bağlamında yaşanan son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu” ifadelerine yer verildi.

Anka Haber Ajansı