Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim İle Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim İle Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan İbrahim'in İsrail-Filistin bağlamında yaşanan son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan İbrahim'in İsrail-Filistin bağlamında yaşanan son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Malezya Başbakanı İbrahim, İsrail-Filistin bağlamında yaşanan son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu” ifadelerine yer verildi.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas İle Telefonda Görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas İle Telefonda Görüştü
Chp Eskişehir İl Başkanı Yalaz Ve İl Yönetiminden Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt’a Ziyaret
Chp Eskişehir İl Başkanı Yalaz Ve İl Yönetiminden Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt’a Ziyaret
Chp Eskişehir İl Örgütü'nden Yılmaz Büyükerşen’e Ziyaret
Chp Eskişehir İl Örgütü'nden Yılmaz Büyükerşen’e Ziyaret
Chp Trabzon 38. Olağan İl Kongresi’nde Üç Aday Yarıştı… Mustafa Bak İl Başkanı Seçildi
Chp Trabzon 38. Olağan İl Kongresi’nde Üç Aday Yarıştı… Mustafa Bak İl Başkanı Seçildi
Chp İstanbul İl Kongresi...oğuz Kaan Salıcı: “Mahcubiyetçi Değişime Geçit Veremeyiz”
Chp İstanbul İl Kongresi...oğuz Kaan Salıcı: “Mahcubiyetçi Değişime Geçit Veremeyiz”
Gökhan Günaydın: Örgütle Bir Tartışmaya Giren Olduysa Her Zaman Örgüt Haklı Çıkmıştır
Gökhan Günaydın: Örgütle Bir Tartışmaya Giren Olduysa Her Zaman Örgüt Haklı Çıkmıştır
Sezgin Tanrıkulu: "Beni Kurtlar Sofrasına Attılar"
Sezgin Tanrıkulu: "Beni Kurtlar Sofrasına Attılar"