Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya, Endonezya Ve Pakistan'a Gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya, Endonezya Ve Pakistan'a Gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10-13 Şubat günlerinde Malezya, Endonezya ve Pakistan’a resmi ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ziyaretler kapsamında yapılacak görüşmelerde, anılan ülkelerle ikili ilişkilerimiz tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek olup, mevcut iş birliklerinin somut projelerle daha ileriye taşınmasını teminen müşterek adımlar belirlenecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız, kapsamlı stratejik ortağımız olan Malezya’yı ziyaretlerinin ardından Endonezya ve Pa

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10-13 Şubat günlerinde Malezya, Endonezya ve Pakistan’a resmi ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ziyaretler kapsamında yapılacak görüşmelerde, anılan ülkelerle ikili ilişkilerimiz tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek olup, mevcut iş birliklerinin somut projelerle daha ileriye taşınmasını teminen müşterek adımlar belirlenecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız, kapsamlı stratejik ortağımız olan Malezya’yı ziyaretlerinin ardından Endonezya ve Pakistan’da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantılarına muhataplarıyla birlikte başkanlık edecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan’a resmi ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, ziyaretlere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, vaki davetlere icabetle, 10-13 Şubat 2025 tarihlerinde Malezya, Endonezya ve Pakistan’a resmi ziyaretlerde bulunacaklardır. Ziyaretler kapsamında yapılacak görüşmelerde, anılan ülkelerle ikili ilişkilerimiz tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek olup, mevcut iş birliklerinin somut projelerle daha ileriye taşınmasını teminen müşterek adımlar belirlenecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız, kapsamlı stratejik ortağımız olan Malezya’yı ziyaretlerinin ardından Endonezya ve Pakistan’da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarına muhataplarıyla birlikte başkanlık edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaret edeceği ülkelerle ikili ahdi zeminin güçlendirilmesi amacıyla çeşitli alanlarda anlaşmaların imzalanması ve iş çevreleriyle bir araya gelinmesi öngörülmektedir. Görüşmelerde ayrıca, Gazze başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanmaktadır."

Anka Haber Ajansı

Gündem
Chp’li Utku Çakırözer: Rtük Başkanı İşi Gücü Bırakmış Yine Kanallara Aba Altından Sopa Gösteriyor
Chp’li Utku Çakırözer: Rtük Başkanı İşi Gücü Bırakmış Yine Kanallara Aba Altından Sopa Gösteriyor
Chp'li Enginyurt: "Erdoğan Halüsinasyon Görüyor"
Chp'li Enginyurt: "Erdoğan Halüsinasyon Görüyor"
Chp Genel Başkanı Özgür Özel, Mansur Yavaş Ve Ekrem İmamoğlu İle Yarın Bir Araya Gelecek
Chp Genel Başkanı Özgür Özel, Mansur Yavaş Ve Ekrem İmamoğlu İle Yarın Bir Araya Gelecek
Chp’li Erhan Adem: “Bakanlık, Derhal Deprem Bölgesine Özel Bir Tarımsal Kalkınma Programı Açıklamalı”
Chp’li Erhan Adem: “Bakanlık, Derhal Deprem Bölgesine Özel Bir Tarımsal Kalkınma Programı Açıklamalı”
Ömer Fethi Gürer: Üretici Her Yıl Daha Fazla Borçlanıyor Ve Yoksullaşıyor
Ömer Fethi Gürer: Üretici Her Yıl Daha Fazla Borçlanıyor Ve Yoksullaşıyor
Dervişoğlu’ndan Erdoğan’a: “Ne Erken Seçimi Hayal Et Ne De Anayasa Değişikliğini
Dervişoğlu’ndan Erdoğan’a: “Ne Erken Seçimi Hayal Et Ne De Anayasa Değişikliğini
Kılıçdaroğlu'ndan "Ön Seçim" Açıklaması: Ülke Yangın Yeri, Aday İçin Erken
Kılıçdaroğlu'ndan "Ön Seçim" Açıklaması: Ülke Yangın Yeri, Aday İçin Erken