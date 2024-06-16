Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiklerin Kurban Bayramı'nı Kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in telefonunda Mehmetçiklerin bayramını kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin dört bir yanında Mehmedimizin verdiği bu kahramanlık mücadelesi hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu düşüncelerle, bu sevgi içerisinde daha nice bayramlara hayırlısıyla kavuşmayı Allah’tan niyaz ediyorum" dedi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in telefonunda Mehmetçiklerin bayramını kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin dört bir yanında Mehmedimizin verdiği bu kahramanlık mücadelesi hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu düşüncelerle, bu sevgi içerisinde daha nice bayramlara hayırlısıyla kavuşmayı Allah’tan niyaz ediyorum" dedi.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, berberinde TSK Komuta Kademesi ile gittiği Hakkari Çukurca’daki 2’nci Hudut Tugay Komutanlığı'nda Mehmetçiklerle bayramlaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de telefonda konuşan Bakan Güler, Mehmetçiklerin büyük bir özveriyle görev yaptıklarını yerinde müşahede ettiklerini söyledi. TSK’nın büyük bir özveriyle görevine devam ettiğini vurgulayan Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bayramını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yurt içinde ve sınır ötesinde görev yapan Mehmetçiklere hitaben şunları söyledi:

“Değerli Bakanım, tüm komutanlarımız, sizlerin de Kurban Bayramını en kalbi duygularla tebrik ediyorum. Allah nice bayramlara bizleri kavuştursun duasında bulunuyorum. Biliyorum ki bu süreç içerisinde Mehmedimiz, Mehmetçiğimiz gerçekten ülkemizin dört bir yanında teröre karşı çok çok ciddi mücadeleler verdi. Yine bugün de aldığımız raporlarda çok büyük bir oranda teröristleri Mehmedimiz yok etti. Tabii bu coşku içinde bu heyecan içerisinde ben de Mehmetçiklerimizi gözlerinden öpüyorum.

Ülkemizin dört bir yanında Mehmedimizin verdiği bu kahramanlık mücadelesi hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu düşüncelerle bu sevgi içerisinde daha nice bayramlara hayırlısıyla kavuşmayı Allah’tan niyaz ediyorum. Sizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Nice bayramlara.”

Anka Haber Ajansı