Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mevcut Anayasamızla Yola Devam Edemeyiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivil Anayasa Güçlü Türkiye sempozyumunda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin mevcut anayasa ile yola devam edemeyeceğini ve yeni bir anayasa yapmanın milli bir ödev olduğunu söyledi.

(İSTANBUL)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivil Anayasa Güçlü Türkiye sempozyumunda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin mevcut anayasa ile yola devam edemeyeceğini ve yeni bir anayasa yapmanın milli bir ödev olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mevcut anayasanın çerçevesini darbecilerin çizdiğini belirterek, Cumhuriyetin 100. yılının darbe anayasası ile geçirilmesinin mahcubiyet kaynağı olduğunu ifade etti. 28. yasama döneminde yeni anayasa yapılmasının milli bir ödev olduğunu belirten Erdoğan şöyle konuştu:

"Çerçevesini darbecilerin çizdiği, dili sorunlu, dili mutabakattan ziyade elitlerin uzlaşısını yansıtan mevcut anayasamızla yola devam edemeyiz. Cumhuriyetimizin 100. yılının darbe anayasası ile geçirilmesi zaten siyaset kurumu adına büyük bir mahcubiyet kaynağıdır. Sırf birilerinin konforu bozulmasın diye bu utancı milletimize daha fazla yaşatamayız. Bugün Türk demokrasisi yeni ve sivil anayasa yapma eşiğini aşacak güce, kudrete, olgunluğa fazlasıyla sahiptir. İçinde bulunduğumuz 28. yasama döneminde siyaset müessesesinin yeni anayasa yapmasının milli bir ödev olduğuna inanıyorum."

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Anka Haber Ajansı