Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana Diyanet Gençlik Merkezi’ni Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana Diyanet Gençlik Merkezi’ni Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazının ardından Mevlana Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

(ANKARA)-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazının ardından Mevlana Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Mevlana Camii'nde kıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın verdiği "gençlik temalı" hutbenin ardından cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Camii Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana Camii’nde kıldığı Cuma namazının ardından Mevlana Diyanet Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti." ifadesine yer verildi.

Anka Haber Ajansı

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