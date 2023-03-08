Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mhp Genel Başkanı Bahçeli İle Cumhurbaşkanlığı’nda Bir Araya Geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı’nda kabul etti. Cumhurbaşkanlığı, görüşmeden tek kare fotoğrafı sosyal medya hesabından, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti” notuyla paylaştı.
Anka Haber Ajansı