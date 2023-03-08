Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mhp Genel Başkanı Bahçeli İle Cumhurbaşkanlığı’nda Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mhp Genel Başkanı Bahçeli İle Cumhurbaşkanlığı’nda Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı’nda kabul etti. Cumhurbaşkanlığı, görüşmeden tek kare fotoğrafı sosyal medya hesabından, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti” notuyla paylaştı.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Gökçe Gökçen: Kadınların Özgürce Yaşadığı Bir Gelecek Mümkün. Hem De Çok Yakında
Gökçe Gökçen: Kadınların Özgürce Yaşadığı Bir Gelecek Mümkün. Hem De Çok Yakında
Chp İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Seçim İçin Geri Sayım Sayacı Başlattı
Chp İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Seçim İçin Geri Sayım Sayacı Başlattı
Kılıçdaroğlu: “Gelecek Sene 8 Mart, Meydanlarda Coşkuyla Kutlanacak. Kadınlar Kazanacak”
Kılıçdaroğlu: “Gelecek Sene 8 Mart, Meydanlarda Coşkuyla Kutlanacak. Kadınlar Kazanacak”
Deva Partili Elif Esen: “14 Mayıs’taki Kader Seçimiyle Birlikte Ruhlardaki Enkazı Da Kadınlar Kaldıracak"
Deva Partili Elif Esen: “14 Mayıs’taki Kader Seçimiyle Birlikte Ruhlardaki Enkazı Da Kadınlar Kaldıracak"
Sezgin Tanrıkulu: “Depremden En Fazla Kadınlar Etkilendi, En Fazla Onlar Mağdur Oldu”
Sezgin Tanrıkulu: “Depremden En Fazla Kadınlar Etkilendi, En Fazla Onlar Mağdur Oldu”
Veli Ağbaba: Yılın İlk Ayında Her Gün 393 Esnafımız, İflas Ederek Ekmek Teknesini Kaybetti
Veli Ağbaba: Yılın İlk Ayında Her Gün 393 Esnafımız, İflas Ederek Ekmek Teknesini Kaybetti
Chp Atakum Gençlik Kolları: "Üniversite Bir Eğitim Yuvası Olmanın Yanı Sıra Sosyal Bir Hayattır"
Chp Atakum Gençlik Kolları: "Üniversite Bir Eğitim Yuvası Olmanın Yanı Sıra Sosyal Bir Hayattır"