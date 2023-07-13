Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mhp Genel Başkanı Bahçeli İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mhp Genel Başkanı Bahçeli İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti” denildi.

Anka Haber Ajansı

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