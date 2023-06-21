Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mhp Genel Başkanı Bahçeli'yi Evinde Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mhp Genel Başkanı Bahçeli'yi Evinde Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Ankara’daki evinde ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı görüşmeden birkaç kare fotoğrafı, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret etti” notuyla paylaştı.

Anka Haber Ajansı

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