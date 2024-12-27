Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u Vefatının 88'inci Yılında Andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u Vefatının 88'inci Yılında Andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 88'inci yıl dönümü dolayısıyla "Hayatını şiirine, şiirini de hayatına nakşetmiş büyük bir usta olan Akif’te olmayan hiçbir duygu onun eserlerine girmemiş, gönül imbiğinden geçirmediği hiçbir sözü sarf etmemiştir. Mehmet Akif Ersoy, kalemiyle doğruluk ve cesaret timsaliydi" mesajını paylaştı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 88'inci yıl dönümü dolayısıyla "Hayatını şiirine, şiirini de hayatına nakşetmiş büyük bir usta olan Akif’te olmayan hiçbir duygu onun eserlerine girmemiş, gönül imbiğinden geçirmediği hiçbir sözü sarf etmemiştir. Mehmet Akif Ersoy, kalemiyle doğruluk ve cesaret timsaliydi" mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli şair Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 88'inci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:

"İstiklal Marşı gibi abidevi bir şiirle milletimizin şahsiyetini ve haysiyetini ebedîleştiren, bütün insanlığın vicdanına Safahat’ıyla tercüman olan Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 88'inci yıl dönümünde rahmetle, minnetle yâd ediyorum.

63 yıllık çileli hayatının çoğu sürgünle, zorlukla ve mücadeleyle geçen merhum Akif; yaşantısıyla, duruşuyla, dirayetli kişiliği, derin ilmi ve örnek ahlakıyla İstiklal Şairi sıfatını ziyadesiyle hak eden abidevi bir karakterdir.

İnandığı gibi yaşamaktan, yaşadığı gibi yazmaktan hiç vazgeçmedi.

Hayatını şiirine, şiirini de hayatına nakşetmiş büyük bir usta olan Akif’te olmayan hiçbir duygu onun eserlerine girmemiş, gönül imbiğinden geçirmediği hiçbir sözü sarf etmemiştir. Mehmet Akif Ersoy, kalemiyle doğruluk ve cesaret timsaliydi.

İnandığı değerler uğrunda bedel ödemekten asla çekinmeyen Mehmet Akif Ersoy, hissiyatıyla birlikte milletin hayallerine de tercüman olmuştur.

Merhum Akif, varlık-yokluk mücadelemizin ruhunu ve fikrî cephesini inşa eden en önemli münevverlerimizdendir.

Ebedî âleme irtihalinin yıl dönümünde Millî Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u hürmet, rahmet ve minnetle yâd ediyor, vatandaşlarımızı en kalbî duygularımla selamlıyorum."

Anka Haber Ajansı

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