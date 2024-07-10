Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nato Atlantik Konseyi Devlet Ve Hükûmet Başkanları Oturumu'na Katıldı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin başkenti Washington'da NATO Atlantik Konseyi Devlet ve Hükûmet Başkanları Oturumu'na katıldı.

Washington'da düzenlenen NATO Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Oturumu için ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin yapıldığı Walter E. Convention Center'da ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı.

Karşılamanın ardından, NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları aile fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, NATO Atlantik Konseyi Devlet ve Hükûmet Başkanları Oturumu'na katıldı.

Anka Haber Ajansı