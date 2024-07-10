Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nato Atlantik Konseyi Devlet Ve Hükûmet Başkanları Oturumu'na Katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nato Atlantik Konseyi Devlet Ve Hükûmet Başkanları Oturumu'na Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin başkenti Washington'da NATO Atlantik Konseyi Devlet ve Hükûmet Başkanları Oturumu'na katıldı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin başkenti Washington'da NATO Atlantik Konseyi Devlet ve Hükûmet Başkanları Oturumu'na katıldı.

Washington'da düzenlenen NATO Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Oturumu için ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin yapıldığı Walter E. Convention Center'da ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı.

Karşılamanın ardından, NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları aile fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, NATO Atlantik Konseyi Devlet ve Hükûmet Başkanları Oturumu'na katıldı.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Chp Genel Başkan Yardımcısı Gökçen: "Eğitim, Anayasa'ya Göre Kanunla Düzenlenmesi Gereken Bir Alandır"
Chp Genel Başkan Yardımcısı Gökçen: "Eğitim, Anayasa'ya Göre Kanunla Düzenlenmesi Gereken Bir Alandır"
Özgür Özel, Saraybosna'da... Özel, Bosna Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığını Ziyaret Etti
Özgür Özel, Saraybosna'da... Özel, Bosna Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığını Ziyaret Etti
Özgür Özel Saraybosna’da... Özel, Büyükelçi Girgin İle Görüştü
Özgür Özel Saraybosna’da... Özel, Büyükelçi Girgin İle Görüştü
Cevdet Akay: “Eski Bakanların, Özel Sektörde Üst Düzey Görevler Alması Kabul Edilebilecek Bir Şey Değil”
Cevdet Akay: “Eski Bakanların, Özel Sektörde Üst Düzey Görevler Alması Kabul Edilebilecek Bir Şey Değil”
Ak Parti Kurmayları Emekli Maaşlarını Görüşmek İçin Bir Araya Gelecek
Ak Parti Kurmayları Emekli Maaşlarını Görüşmek İçin Bir Araya Gelecek
Gazeteci Hayko Bağdat Hakkında Hem Beraat Hem Hapis Cezası Verildi
Gazeteci Hayko Bağdat Hakkında Hem Beraat Hem Hapis Cezası Verildi
Murat Emir: "Akp Örgütlerinde Hazır Olan Listelerle Öğretmenler Alınmaya Devam Edecek"
Murat Emir: "Akp Örgütlerinde Hazır Olan Listelerle Öğretmenler Alınmaya Devam Edecek"