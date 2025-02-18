Cumhurbaşkanı Erdoğan Nato Genel Sekreteri Rutte İle Görüştü

(ANKARA)-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nato Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü. Görüşmede bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede bölgesel ve küresel konuların ele alındığı bildirildi. Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona ermesi için elinden geleni yaptığını, bundan sonra da üzerine düşeni yapacağını, savaşan taraflar dahil birçok lider ve uluslararası kuruluş temsilcisi ile temaslar gerçekleştirdiğini, adil ve kalıcı bir barışın mümkün olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada savaşların sona ermesi için gayret gösterdiğini, uluslararası toplumun savaşları durdurmak ve barış inşası için Türkiye’nin çabalarına katkıda bulunmasının önemli olduğunu belirtti."

Anka Haber Ajansı