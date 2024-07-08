Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nato Liderler Zirvesi İçin Yarın Abd'ye Gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için yarın ABD'ye gidecek. Erdoğan, zirve kapsamında çok sayıda ikili görüşme yapacak.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için yarın ABD'ye gidecek. Erdoğan, zirve kapsamında çok sayıda ikili görüşme yapacak.

NATO Liderler Zirvesi, yarın ABD'nin başkenti Washington'da başlayacak. Zirveye katılmak üzere yarın ABD'ye gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun kuruluşunun 75'inci yılı kapsamındaki etkinliğe katılacak. 10 Temmuz Çarşamba günü İttifak'ın devlet ve hükümet başkanları toplantısına katılacak olan Erdoğan, aynı gün akşam ABD Başkanı Joe Biden’ın Beyaz Saray’da vereceği akşam yemeğine de katılacak.

İletişim Başkanlığı'nın ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"NATO’nun 75’inci kuruluş yıl dönümüne tekabül eden zirvede; İttifak coğrafyasına yönelik meydan okumalar ve riskler karşısında teşkilatın, caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretleri ile Ukrayna’daki durum ve bu ülkeye yönelik destek hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır. İttifak’a yönelik temel tehditlerden terörizmle mücadele konusunda atılan adımlar da zirve gündeminde yer alacaktır.

NATO’nun Asya-Pasifik bölgesindeki ortakları Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda’nın liderleri, Ukrayna Devlet Başkanı ve Avrupa Birliği temsilcileri de ilgili oturumlara iştirak edeceklerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın, zirve marjında katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri öngörülmektedir."

Anka Haber Ajansı