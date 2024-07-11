Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nato Zirvesi'nde Macron Ve Stermer İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Stermer ile bir araya geldi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD’nin başkenti Washington'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Stermer ile bir araya geldi.

NATO Zirvesi için Washington'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı ve İngiltere Başbakanı ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesine ilişkin şunlar kaydedildi:

"Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarıyla bölgesel ve küresel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Fransa ilişkilerinin her alanda artırılmasının önemini ifade ederken, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılmasının gerekli olduğunu, Türkiye'nin bu konuda desteklenmesinin beklendiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in ateşkes konusunda Batılı ülkeler tarafından teşvik edilmesinin bölgesel ve küresel barışa katkı sağlayacağını, Fransa'nın da bu noktada somut adım atmasının yararlı olacağını söyledi."

İngilere Başbakanı Keir Starmer ile görüş

İletişim Başkanlığı Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşmesine ilişkin ise "Görüşmede Türkiye ve İngiltere ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede; yeni dönemde Türkiye ile İngiltere ilişkilerin her alanda geliştirilmesi için yeni adımlar atabileceğini, ilişkilerdeki olumlu seyrin artarak devamını arzu ettiklerini ifade etti. İngiltere Başbakanı Starmer'ı yeni görevi için bir kez daha kutladı" ifadelerine yer verildi.

Anka Haber Ajansı