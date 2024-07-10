Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nato'nun 75. Yıl Anma Etkinliği’ne Katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nato'nun 75. Yıl Anma Etkinliği’ne Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulundukları Washington'daki temasları kapsamında NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliği'ne katıldı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulundukları Washington'daki temasları kapsamında NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliği’ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulundukları ABD'nin başkenti Washington'daki temasları kapsamında NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliği’ne katıldı.

Zirveye katılan devlet ve hükûmet başkanları, etkinliğin başlangıcında toplu fotoğraf çektirdi. Programda, İkinci Dünya Savaşı, NATO'nun kuruluşu, Bosna Savaşı, Kırım'ın ilhakı ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi farklı olaylara ilişkin görüntülerin yer aldığı video gösterildi. Etkinlikte, ABD Başkan Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açılış konuşması yaptı."

Anka Haber Ajansı

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