Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nepal Başbakanı Oli İle Telefonla Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nepal Başbakanı Oli İle Telefonla Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nepal Başbakanı Sharma Oli ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Nepal ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların yanı sıra Türkiye’nin Gazze, Lübnan, Ukrayna ve Suriye’de huzurun tesisi için yürüttüğü diplomasi ele alındı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nepal Başbakanı Sharma Oli ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Nepal ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların yanı sıra Türkiye’nin Gazze, Lübnan, Ukrayna ve Suriye’de huzurun tesisi için yürüttüğü diplomasi ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Nepal Başbakanı Sharma Oli'nin, bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüşmede, Türkiye ile Nepal ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Nepal arasındaki iktisadi ve ticari iş birliği başta olmak üzere, her alanda ilişkileri geliştirmek için somut adımlar atmanın faydalı olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin Gazze, Lübnan, Ukrayna ve Suriye’de huzurun tesisi için yoğun diplomasi yürüttüğünü, Gazze’de yeniden başlayan İsrail saldırılarını durdurmak ve ateşkesin yeniden tesis edilmesi için de aralıksız çalıştığını belirtti."

Anka Haber Ajansı

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