Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta Abd’li Düşünce Kuruluş Temsilcileriyle Bir Araya Geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu’na katılmak için bulunduğu ABD'nin New York kentindeki Türkevi’nde ABD’li düşünce kuruluşu temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısına katıldı.
(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu’na katılmak için bulunduğu ABD'nin New York kentindeki Türkevi’nde ABD’li düşünce kuruluşu temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısına katıldı.
“Dijital Medya isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ”Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu kapsamında bazı ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısına katıldı” ifadelerine yer verildi.
Anka Haber Ajansı