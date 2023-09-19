Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Nato Genel Sekreteri Stoltenberg İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği New York'ta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Erdoğan, görüşmeye ilişkin "Gündemimizdeki bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdik. Her zaman olduğu gibi NATO misyonlarına en aktif destek veren ülkelerden biri olmayı sürdüreceğiz" dedi. Stoltenberg ise "Terörle mücadelemizi arttırma konusunu ele aldık. Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Anlaşması‘nı yeniden canlandırmaya yönelik çalışmaların

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği New York'ta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Erdoğan, görüşmeye ilişkin "Gündemimizdeki bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdik. Her zaman olduğu gibi NATO misyonlarına en aktif destek veren ülkelerden biri olmayı sürdüreceğiz" dedi. Stoltenberg ise "Terörle mücadelemizi arttırma konusunu ele aldık. Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Anlaşması‘nı yeniden canlandırmaya yönelik çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür ettim. Vilnius'ta mutabık kalındığı üzere Türk parlamentosu İsveç'in NATO üyeliğini en kısa sürede ele alacaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'nin New York kentinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Erdoğan, Türkevi'nde gerçekleşen görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile BM 78’inci Genel Kurulu marjında bir araya geldik, gündemimizdeki bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdik. Her zaman olduğu gibi NATO misyonlarına en aktif destek veren ülkelerden biri olmayı sürdüreceğiz."

STOLTENBERG: TÜRK PARLAMENTOSU İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİNİ EN KISA SÜREDE ELE ALACAKTIR

Stoltenberg ise şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile New York'ta bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Terörle mücadelemizi arttırma konusunu ele aldık. Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Anlaşması‘nı yeniden canlandırmaya yönelik çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür ettim. Vilnius'ta mutabık kalındığı üzere Türk parlamentosu İsveç'in NATO üyeliğini en kısa sürede ele alacaktır."

Anka Haber Ajansı