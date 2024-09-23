Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 'in (BM) 79'uncu Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler "in (BM) 79'uncu Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 79'uncu Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu ABD’nin New York Şehri’ndeki Türkevi’nde, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i kabul etti.

Dijital Medya isimli sosyal medya hesabından, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını sürdürdüğü Türkevi'nde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i kabul etti” açıklaması yapıldı.

Anka Haber Ajansı

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