Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Khan İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Khan İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere bulunduğu New York'ta temaslarını sürdürdüğü Türkevi'nde, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan ile görüştü.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere bulunduğu New York'ta temaslarını sürdürdüğü Türkevi'nde, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki Türkevi’nde Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan’ı kabul etti. Erdoğan görüşmede, İsrail’in Gazze’de bir soykırıma imza attığını, Netanyahu yönetiminin uluslararası hukuku ve insan haklarını çiğnemekten çekinmediğini, kendilerini durduracak bir güç olmadığı yanılgısıyla pervasız bir biçimde katliamlarına yenilerini eklemek için planlar yaptıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in işlediği suçların hesabını vermesi gerektiğini, uluslararası hukuka olan güveni korumak için İsrail’e yönelik Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde açılan soykırım davasının sonuçlanmasının ve soykırım suçlularının hak ettiği cezaları almasının son derece önemli olduğunu, Türkiye’nin soykırım suçunun somut kanıtlarla tespiti için elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini belirtti.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Özgür Özel, Tomris Giritlioğlu İçin Başsağlığı Mesajı Yayınladı
Özgür Özel, Tomris Giritlioğlu İçin Başsağlığı Mesajı Yayınladı
Chp İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Yeniden Erdem Kara Oldu
Chp İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Yeniden Erdem Kara Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kim Başkan Olursa Olsun Amerika İle Üst Düzeyli Diyaloğumuz Değişmeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kim Başkan Olursa Olsun Amerika İle Üst Düzeyli Diyaloğumuz Değişmeyecek
Chp, İmamoğlu’nun Davası İçin Yarın İstanbul’da Toplanıyor
Chp, İmamoğlu’nun Davası İçin Yarın İstanbul’da Toplanıyor
Dışişleri Bakanı Fidan, Birleşmiş Milletler Geleceğin Zirvesi'nde Konuşma Yapacak
Dışişleri Bakanı Fidan, Birleşmiş Milletler Geleceğin Zirvesi'nde Konuşma Yapacak
Murat Emir, Sayıştay'ın Etlik Şehir Hastanesi'nde Tespit Ettiği Skandalı Meclis Gündemine Taşıdı
Murat Emir, Sayıştay'ın Etlik Şehir Hastanesi'nde Tespit Ettiği Skandalı Meclis Gündemine Taşıdı
Özgür Karabat: “Ve Bu Da Oldu. Akp Ekonomik Kriz İçin Açık Açık Halkı Suçlamaya Başladı”
Özgür Karabat: “Ve Bu Da Oldu. Akp Ekonomik Kriz İçin Açık Açık Halkı Suçlamaya Başladı”