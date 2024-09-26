Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’tan Ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’tan Ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği ABD'nin New York şehrinden ayrılmak üzere Türkevi'nden çıkış yaptığı bildirildi.

(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği ABD'nin New York şehrinden ayrılmak üzere Türkevi'nden çıkış yaptığı bildirildi.

AK Parti'nin X resmi hesabıdan yapılan paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD'nin New York şehrinden ayrılmak üzere Türkevi'nden ayrıldı" denildi.

Birleşmiş Milletler (BM) 79'uncu Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden'ın akşam yemeğine katılması bekleniyordu. Ancak Erdoğan'ın akşam yemeğine katılmaktan vazgeçerek Türkiye'ye döneceği belirtildi.

Anka Haber Ajansı

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