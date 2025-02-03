Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğretmen Adayları Göreve Başlamadan Önce 14 Aylık Eğitimden Geçecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, ’’2025 yılında 1381 engelli öğretmenimizin atamasını yapıyoruz. Bakanlığımız çok yakında zamanda duyuruya çıkacak ve başvuruları kabul edecek’’ dedi. Erdoğan ayrıca öğretmen adaylarının yeni kurulan Milli Eğitim Akademisi bünyesinde 14 aylık bir eğitimden geçeceğini belirtti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, ’’2025 yılında 1381 engelli öğretmenimizin atamasını yapıyoruz. Bakanlığımız çok yakında zamanda duyuruya çıkacak ve başvuruları kabul edecek’’ dedi. Erdoğan ayrıca öğretmen adaylarının yeni kurulan Milli Eğitim Akademisi bünyesinde 14 aylık bir eğitimden geçeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başarılar getirmesini diledi.

Erdoğan, "Hatıralarını daime kalbimizde yaşattığımız Şenay Aybüke Yalçın kızımızı, Necmettin Yılmaz evladımızı ve tüm şehit öğretmenlerimizi burada bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum. Bu vesileyle üzerimizde emekleri olan bütün öğretmenlerimize Rabb’imden rahmet niyaz ediyorum." diye konuştu.

"Türkiye’nin en büyük planetaryumunu bugün hizmete açıyoruz"

Açılışı yapılan bu külliyede eğitim alacak gençlerin, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında son derece faydalı işler ifa edeceklerine yürekten inandığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Liselerin, uygulama okullarının ve bilim sanat merkezlerinin yer aldığı külliyemizde toplam 345 derslik, 88 lavoratuvar, 33 destek eğitim odası, 33 zümre odası, 11 iş sağlığı ve güvenliği odası ile 11 revir bulunuyor. Aynı şekilde 1000 kişi kapasiteli, 2 konferans salonumuz, 500 kişilik kütüphanemiz, 2 kapalı spor salonumuz, 8 basketbol sahamız ve suni çimli 2 futbol sahamız da yine eğitim külliyemizde öğrencilerimizin hizmetine sunuluyor. Tüm bunların yanında külliyemizdeki bilim sanat merkezi bünyesinde 350 metrekare oturum alanına ve uzay gözlem kulesine sahip Türkiye’nin en büyük planetaryumunu bugün hizmete açıyoruz. Geleceğimizi emanet ettiğimiz aydınlık yarınlarımızın güvenecesi olan evlatlarımızın nitelikli ve çağın ötesinde bir eğitim almaları ülkemizin istikbali ve istiklali açısından vazgeçilmezdir."

"Mevcut öğretmenlerimizin yüzde 80'ini biz göreve başlattık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 yılı aşan iktidarları boyunca eğitim ve öğretimin, üzerinde titizlikle durdukları alanların hep en başında geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"2002 yılında eğitime ayrılan bütçe yalnızca 7,5 milyar liraydı. Bugün bu tutar yüksek öğrenim dahil toplam 2 trilyon 186 milyarı geçti. 22 yıl önce derlik sayısı sadece 367 bindi. Biz bu sayıyı tam 2 katına 735 bine çıkardık. 80 yılda yapılan dersliklerden çok daha fazlasını son 20 yılda inşa ettik. Mevcut öğretmenlerimizin yüzde 80'ini biz göreve başlattık. Daha farklı bir yere geleceğim, 60-70 kişinin ders işlediği kalabalık sınıflar tarih oldu. Derslik başına öğrenci sayısını ilköğretimde 23'e, ortaöğretimde ise 22'ye indirdik. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını ilkokulda 18’e, ortaokulda 14'e, ortaöğretimde 12'ye çekerek gelişmiş ülke standartlarını yakaladık. Ders kitabı vatandaşlarımızın en önemli sorunlarından biriydi. Şimdi son 22 yılı söylüyorum yaklaşık 4 milyar ders kitabını ücretsiz dağıtarak bu yükü de ailelerimizin sırtından aldık.

Anayasa Mahkemesi’nin iptali sonrası öğretmenlik meslek kanununu tekrar çıkardık. Yaptığımız yasal düzenlemelerle öğretmenlerimize karşı işlenen kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi suçlarda cezaların artmasını böylece caydırıcılığın sağlanmasını temin ettik.

Bizim kültürümüzde öğretmene asla el kalkmaz, öğretmenin eli öpülür... Hükümet olarak şiddetle mücadele konusunda çok hassasız ve tavizsiz bir politika izliyoruz. İnternetin, sosyal medyanın şiddet içerikli dizilerin ve bize yabancı popüler kültürün yaygınlaşmasıyla beraber artış gösteren olumsuz hadiselerin üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Evlatlarımızı tütün, sigara alkol, uyuşturucu başta olmak üzere bağımlılık yapan her türlü kötü alışkanlıklara karşı korumakta kararlıyız. Gençlerimizin hayatını kararan zehir tacirlerine nefes aldırmayacak hepsinin tepesine binecek bu alçakların yakalarına yapışacağız. Toplumda veba gibi yayılan dijital ve ekran bağımlılığı da gündemimizin en üst sırasındadır. Paylaşım platfromlarının daha sıkı denetlenmesi ve kullanımına yaş sınırı getirilmesi dahil çeşitli düzenlemeleri değerlendiriyoruz."

Akademiye kabuller 13 Temmuz'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimin dünyadaki değişimlerden etkilenen alanların başında yer aldığını, eğitim alanındaki yeni trendleri ve poltikaları çok yakından takip ettiklerini ve gerekli adımları attıklarını anlattı.

Öğretmen yetiştirme modellerini inceleyerek, eğitim standartlarını en iyi seviyeye ulaştırmak üzere Milli Eğitim Akademisi'ni kurduklarını, Akademi'ye kabullerin, ÖSYM tarafından ilki 13 Temmuz’da düzenlenecek Akademi giriş sınavlarıyla gerçekleşeceğini bildiren Erdoğan, "Öğretmen adaylarımızı göreve başlamadan önce mesleğe tam olarak hazırlayacak bu akademinin 14 ay sürmesini planlıyoruz. Mevcut öğretmen ve yöneticilerimizi de 5 yıllık periyodlarla Akademi’de yapılacak alan bazlı mesleki gelişim eğitimleriyle destekleyeceğiz" dedi.

Engelli öğretmenlerin istihdamıyla ilgili de tüm imkanları seferber ettiklerini söyleyen Erdoğan, "2025 yılında 1381 engelli öğretmenimizin atamasını yapıyoruz. Bakanlığımız çok yakın zamanda duyuruya çıkacak ve başvuruları kabul edecek. Tüm öğretmenlerimize hayırlı uğurlu olsun diliyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aralık 2023'te yayınlanan PİSA raporuna göre, Türkiye'nin son 20 yılda matematik ve fen bilimleri alanındaki performansını istikrarlı bir şekilde artıran 4 ülkeden biri olduğunu aktararak, "TIMS 2023 raporunda da önemli, ölçüde yükseldiği gözlemlendi. Bu veriler Türkiye'nin başarı grafiğinin yukarı doğru seyrettiğini ortaya koyuyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni geliştirdik. Esaslı bir dönüşüm ihtiva eden bu modeli çağın ihtiyaçları ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda yenilikçi ve derinlikli bir anlayışla şekillendirdik." ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı