Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ni Somali'ye Uğurladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ni Somali'ye Uğurladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ni Somali'ye uğurlama törenine katıldı.

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ni Somali'ye uğurlama törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi önünde düzenlenen Türkiye'nin geliştirdiği Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ni Somali'ye uğurlama törenine katıldı. Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yerli ve millî imkânlarla geliştirdiği Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ni Somali'ye uğurlama törenine katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Somali Federal Cumhuriyeti Petrol ve Mineral Kaynaklar Bakanlığı arasında mart ayında imzalanan "Somali Kara ve Açık Deniz Blokları Alanında Mutabakat Zaptı" kapsamında görev alacak Oruç Reis Araştırma Gemisi, saat 11.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaparak geçişine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi önüne saat 14.30'da gelen gemi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla uğurlama töreni yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaz'dan geçen geminin mürettebatını selamladı. Uğurlamaya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katıldı. Törenin ardından Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali'ye gitmek üzere yola çıktı."

Anka Haber Ajansı

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