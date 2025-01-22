Cumhurbaşkanı Erdoğan, Otel Yangını Faciasının Yaşandığı Bolu'ya Gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Otel Yangını Faciasının Yaşandığı Bolu'ya Gidiyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile otel yangını faciasının yaşandığı Bolu'ya gideceğini ve yangında hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katılacağını bildirdi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile otel yangını faciasının yaşandığı Bolu'ya gideceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi bugün Bolu’ya bir ziyaret gerçekleştireceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Hanımefendi ziyaretleri kapsamında Kartalkaya’daki yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenaze namazlarına iştirak edeceklerdir" ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Kartalkaya’daki Otel Yangını Faciası… Gültekin Ailesinin Yakınları Yangın Gecesini Anlattı
Kartalkaya’daki Otel Yangını Faciası… Gültekin Ailesinin Yakınları Yangın Gecesini Anlattı
Chp’li Gülcan Kış, Bolu’daki Yangını Tbmm Gündemine Taşıdı: "Bakan Derhal İstifa Etmelidir"
Chp’li Gülcan Kış, Bolu’daki Yangını Tbmm Gündemine Taşıdı: "Bakan Derhal İstifa Etmelidir"
Chp’li Başarır’dan Bakan Ersoy’a: “Firması Ets’de Bu Oteli İnsanlara Tavsiye Eden Bakan İstifa Etmeli”
Chp’li Başarır’dan Bakan Ersoy’a: “Firması Ets’de Bu Oteli İnsanlara Tavsiye Eden Bakan İstifa Etmeli”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi’ni Yarın Açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi’ni Yarın Açıklayacak
Ümit Özdağ Tutuklandı... Kemal Kılıçdaroğlu: "Tekrar İfade Ediyorum, Toplumsal İttifakın Tesisi Elzemdir"
Ümit Özdağ Tutuklandı... Kemal Kılıçdaroğlu: "Tekrar İfade Ediyorum, Toplumsal İttifakın Tesisi Elzemdir"
Ümit Özdağ Tutuklandı... Özgür Özel: "Genel Başkan Tutuklamak Darbecilerin İşidir"
Ümit Özdağ Tutuklandı... Özgür Özel: "Genel Başkan Tutuklamak Darbecilerin İşidir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazzeli Kardeşlerimizin Yüzlerinin Gülüyor Olmasından Biz De Memnuniyet Duyuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazzeli Kardeşlerimizin Yüzlerinin Gülüyor Olmasından Biz De Memnuniyet Duyuyoruz