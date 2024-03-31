Cumhurbaşkanı Erdoğan Oyunu Kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Saffet Çebi İlkokulu’nda oyunu kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Saffet Çebi İlkokulu 3308 nolu sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanmaya eşi Emine Erdoğan ile birlikte gelen Erdoğan, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, seçimlerin yeni bir dönemin başlangıcına vesile olacağını düşündüğünü söyledi.

Erdoğan şöyle konuştu:

“Kısa bir süre önee malum milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini icra ettik. Şimdi de yerel yönetimler seçimlerini icra ediyoruz bugün. Gerçekten arka arkaya bu kadar süreyle iki seçim milletimizi yordu, bizleri de yordu. Çok yoğun bir kampanya geçirdik, bu kampanyadan sonra da bugün bu seçimleri icra etmek suretiyle yerel yönetimlerden inşallah ülkemiz milletimiz için hayırlı bir netice çıkar diye düşünüyorum. Ve bu seçim ülkemizde birbirine yakın süreçte yeni bir dönemin başlangıcına vesile olacak. Bir taraftan milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimi diğer taraftan yerel yönetim seçimleri buinların ülkemizde inşallah yeni bir dönemin yeni yüzyılın başlangıvcına vesile olmasını diliyorum."

Anka Haber Ajansı