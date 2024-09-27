Cumhurbaşkanı Erdoğan: "preveze Deniz Zaferi’nin Yıl Dönümü İle Deniz Kuvvetleri Günü’nü Tebrik Ediyorum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "preveze Deniz Zaferi’nin Yıl Dönümü İle Deniz Kuvvetleri Günü’nü Tebrik Ediyorum”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı Yıldönümü ve 28 Eylül Türk Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "Akdeniz’i Türk gölü haline getiren şanlı Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü’nü tebrik ediyorum ”dedi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı Yıldönümü ve 28 Eylül Türk Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "Akdeniz’i Türk gölü haline getiren şanlı Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü’nü tebrik ediyorum ”dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Preveze Deniz Zaferi’nin 486'ncı yıl dönümü ile 28 Eylül Deniz Kuvvetleri Günü’nü tebrik ettiğin belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaşımı şöyle:

“Akdeniz’i Türk gölü haline getiren şanlı Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü’nü tebrik ediyor; Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa ile birlikte kahraman şehit ve gazilerimizi şükranla yâd ediyorum. Mavi Vatan’ımızda fedakârca görev yapan tüm denizcilerimize selamlarımı iletiyorum.”

Anka Haber Ajansı

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