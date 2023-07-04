Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahmi Koç Ve Ali Koç İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahmi Koç ve Ali Koç’u bugün Cumhurbaşkanlığı’nda kabul etti. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile iş insanları Rahmi Koç ve Ali Koç'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti” denildi.

Anka Haber Ajansı