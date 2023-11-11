Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad'da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Sisi ile görüştü. Görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Sisi ile görüştü. Görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nin düzenlediği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Sisi ile görüştü. İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda görüşmeye ilişkin şunlar kaydedildi:

"Görüşmede, İsrail’in Gazze’ye yönelik şiddetini her geçen gün artıran saldırıları ile ilgili son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki masum sivillere karşı İsrail'in sergilediği insan hakları ihlallerinin uluslararası hukuk kapsamında cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Filistin’de kalıcı barışın sağlanması için yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğini anlatarak Gazze’ye yönelik insani yardım ve sağlık hizmetlerinin ulaştırılması için iş birliğine hazır olduğunun altını çizdi."

Anka Haber Ajansı