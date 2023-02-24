Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin İle Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin İle Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının birinci yıl dönümünde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan'ın, Putin’e, bu savaşta daha fazla can kaybı ve yıkım yaşanmadan adil bir barış tesis edilmesi gerektiğini söylediği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının birinci yıl dönümünde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan'ın, Putin’e, bu savaşta daha fazla can kaybı ve yıkım yaşanmadan adil bir barış tesis edilmesi gerektiğini söylediği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının birinci yıl dönümü nedeniyle bugün Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamasına göre; görüşmede, Türkiye’de yaşanan depremler ve birinci yılını dolduran Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler ele alındı. Açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem dolayısıyla sergilediği dayanışma için Rusya Devlet Başkanı Putin’e teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşında daha fazla can kaybı ve yıkım yaşanmadan adil bir barış tesis edilmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da varılan mutabakatın tekrar canlandırılmasını samimiyetle istediklerini, bu konuda her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını ifade etti."

Anka Haber Ajansı

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