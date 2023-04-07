Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov İle Cumhurbaşkanlığı'nda Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov İle Cumhurbaşkanlığı'nda Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Cumhurbaşkanlığı'nda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Cumhurbaşkanlığı'nda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı görüşmeden tek kare fotoğraf paylaşarak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu" açıklaması yapıldı.

Anka Haber Ajansı

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