Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne Katıldı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana'daki Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Zirve öncesi çekilen aile fotoğrafında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yan yana durdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde, "ŞİÖ +" formatında Bağımsızlık Sarayı'nda düzenlenen zirve öncesinde liderler aile fotoğrafı için bir araya geldi. Erdoğan, fotoğrafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov ile yan yana yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağımsızlık Sarayı'na gelişinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından karşılandı. Burada çekilen aile fotoğrafında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, İran geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagin Khurelsukh, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri Yüksek Konseyi Üyesi ve Resulhayme Emiri Suud bin Sakar el-Kasimi, Türkmenistan Millî Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yer aldı.

Şanghay İşbirliği Örgütü, 2001 yılında üye ülkeler arasında siyasi, ekonomik ve güvenlik alanında ittifak oluşturma amacıyla kuruldu. Türkiye zirveye 2022 yılında da "'diyalog partneri'" statüsüyle Cumhurbaşkanı düzeyinde katılım göstermişti.

Erdoğan ve Putin görüştü: Suriye, görüşmenin gündemindeydi

Erdoğan ve Putin, bugün çekilen aile fotoğrafından önce dün bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren ikili görüşmenin ardından İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, görüşmede iki liderin ikili ilişkiler, Ukrayna-Rusya Savaşı, İsrail’in Filistin’e saldırıları, Suriye’deki gerilimde çözüm arayışları ve terörle mücadele konularını ele aldığı bildirildi.

İletişim Başkanlığı açıklamasında, Erdoğan’ın Suriye’de çözüm için işbirliğine hazır olduğu mesajı verdiği de belirtildi. Cumhurbaşkanı geçen hafta Suriye ile ilişkilerde yumuşama sinyalleri vermiş, ardından Suriye’nin kuzeyinde Şam hükümeti karşıtı gruplar, Türkiye’ye karşı eylemler gerçekleştirmişti. Erdoğan, Kabine toplantısının ardından bu konuya ilişkin "'Dış politikada da sıkılı yumrukların açılmasında büyük fayda olduğuna inanıyoruz. Bunun için kiminle görüşülmesi gerekiyorsa geçmişte olduğu gibi görüşmekten imtina etmeyiz. Elbette bunu yaparken Türkiye'nin menfaatlerini referans alacak ama bu süreçte bize güvenen, bize sığınan, bizimle ortak hareket eden hiç kimsenin mağdur olmasına da izin vermeyeceğiz'" ifadesini kullanmıştı.

Anka Haber Ajansı