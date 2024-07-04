Cumhurbaşkanı Erdoğan Şiö Genişletilmiş Oturumu'nda Konuştu: Diyaloğumuzu Daha Da Güçlendirmeye Hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana'daki Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi Genişletilmiş Oturumu'nda yaptığı konuşmada, Gazze’de devam eden savaş, küresel terör tehdidi, göç ve Türkiye’nin Asya ile ilişkileri konusunda mesajlar verdi.

(ASTANA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana'daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi Genişletilmiş Oturumu'nda yaptığı konuşmada, Gazze’de devam eden savaş, küresel terör tehdidi, göç ve Türkiye’nin Asya ile ilişkileri konusunda mesajlar verdi ve ŞİÖ ile diyaloğu güçlendirmeye hazır olduklarını belirtti.

İsrail’in Gazze’deki saldırılarına değinen Erdoğan, İsrail'in kalıcı ateşkesi kabul etmeye zorlanması, bunun için de İsrail yönetimi üzerindeki baskının artırılarak sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan, "16 binden fazla masum çocuğun altında can verdiği yıkıntılar, esasen meşruiyetini kaybeden uluslararası sistemin enkazıdır" dedi.

Erdoğan, ŞİÖ zirvesindeki temaslarına ilişkin "Amacımız, insanı ve insani değerleri merkeze alan girişimci diplomasi anlayışıyla bölgemizde ve ötesinde bir barış kuşağı tesis etmektir’’ ifadelerini kullanarak, Türkiye'nin ŞİÖ ile diyaloğunu güçlendirmeye hazır olduğunu belirtti.

''Yeniden Asya Girişimimizle atayurdumuz olan Asya ile ilişikleri geliştirmeyi hedefliyoruz" diyen Erdoğan, ŞİÖ ile ilişkilere de bu kapsamda önem verildiğini söyledi. ŞİÖ'nün Asya ile Türkiye arasındaki önemli diyalog kanallarından biri olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017 yılında Türkiye'nin ŞİÖ'ye üye olmadığı halde örgütün enerji üst düzey kurulunun dönem başkanlığını yapmış olmasının ilişikilerin gelişmişliğine işaret ettiğini belirtti.

Erdoğan-Lukaşenko görüşmesi

Erdoğan, bu zirvede resmen ŞİÖ tam üyesi olan Belarus'un Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından "Görüşmede Türkiye ile Belarus ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşının etkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaşı durdurmak için atılması gereken adımlar bulunduğunu, sağlam bir barış zemini inşa edilmesi hâlinde savaşın durdurulabileceğine inandığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin barış için çaba göstermeye devam edeceğini, bu konuda her iki tarafla samimi temasların süreceğini belirtti" açıklaması yapıldı.

Erdoğan-Cinping görüşmesi

Cumhurbaşkanı zirve kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de görüştü. Zirvenin yapıldığı Bağımsızlık Sarayı'ndaki görüşmelerde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yer aldı. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Görüşmede, Türkiye ile Çin ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya Savaşı, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları, küresel ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye’nin Çin ile ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi için atılan adımların artarak devam etmesinin hedeflendiğini, bunun iki ülkeye de kazandıracağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya Savaşı ile İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının bölgesel ve küresel düzeyde yayılma tehlikesinin son derece önemli olduğunu, buna karşı uluslararası toplumun etkin tedbirler alması gerektiğini belirtti" denildi.

Anka Haber Ajansı