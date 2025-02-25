Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü. Görüşmede Türkiye ile Sırbistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü. Görüşmede Türkiye ile Sırbistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Yapılan görüşmede Türkiye ile Sırbistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındığı bildirildi. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Sırbistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke arasındaki dostluk ve dayanışmanın güçlendiğini, Türkiye’nin Sırbistan’da bir an önce yeni hükümetin kurulmasını, barış ve istikrarın sürdürülmesini temenni ettiğini, oluşacak yeni hükümetle ikili ilişkileri geliştirmeye devam edeceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayii başta olmak üzere iki ülke arasındaki iş birliği alanlarının artırılması için ortaya konan ortak çabaların, yakın zamanda meyvelerini vermesinin beklendiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Vucic’in 8 Şubat’ta makam aracıyla geçirdiği kaza nedeniyle üzüntülerini dile getirirken, geçmiş olsun dileklerini de iletti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü tebrik etti."

Anka Haber Ajansı

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