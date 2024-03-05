Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'ta: "Daha Önce Hayal Dahi Edilemeyen Yerlere Geldik"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sivas mitinginde, ''Daha önce hayal dahi edilemeyen yerlere geldik. Hak ve özgürlüklerden yatırımlara, savunma sanayinden dış politikaya kadar her alanda gerçekten tarih yazdık. 81 vilayetimizin ,922 ilçemizin en ücrasına kadar tüm köylerimizin adeta çehresini değiştirdik. Mesela, Sivas'ımızı modern dünyanın en büyük imkanı olan hızlı trenle buluşturduk. Daha burada saymaya kalksak saatler sürecek nice yatırımı, reformu ve yeniliği ülkemize

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sivas mitinginde, "Daha önce hayal dahi edilemeyen yerlere geldik. Hak ve özgürlüklerden yatırımlara, savunma sanayinden dış politikaya kadar her alanda gerçekten tarih yazdık. 81 vilayetimizin, 922 ilçemizin en ücrasına kadar tüm köylerimizin adeta çehresini değiştirdik. Mesela, Sivas'ımızı modern dünyanın en büyük imkanı olan hızlı trenle buluşturduk. Daha burada saymaya kalksak saatler sürecek nice yatırımı, reformu ve yeniliği ülkemize kazandırdık” dedi.

Erdoğan, partisinin Sivas'ta düzenlediği mitingde, ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. Halka hitap eden Erdoğan, Sivas’ın kalbinde ayrı bir yeri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

''Bu şehirden aldığımız ilhamla ilan ettiğimiz Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu mutlaka hayata geçireceğiz. Bir daha hiçbir insanımızın Sivaslı Nuri Demirağ'ın yaşadığı engellemelere, ihanetlere, zulümlere maruz kalmasına izin vermeyeceğiz. Sanayisiyle, teknolojisiyle, ticaretiyle, tarımıyla, hiçbir alanda insanımızın bırakınız kendi devleti tarafından mağdur edilmesini dünyanın herhangi bir yerinde mahsun kalmasına seyirci kalmayacağız.”

''HER ALANDA TARİH YAZDIK''

Türkiye’de son 21 yılda birçok sorunun çözüldüğünü ve eksiğin giderildiğini kaydeden Erdoğan, "'Daha önce hayal dahi edilemeyen yerlere geldik. Hak ve özgürlüklerden yatırımlara, savunma sanayiinden dış politikaya kadar her alanda gerçekten tarih yazdık. 81 vilayetimizin 922 ilçemizin en ücrasına kadar tüm köylerimizin adeta çehresini değiştirdik. Mesela, Sivas'ımızı modern dünyanın en büyük imkanı olan hızlı trenle buluşturduk. Daha burada saymaya kalksak saatler sürecek nice yatırımı, reformu ve yeniliği ülkemize kazandırdık'." diye konuştu.

"Ne yaptıysak CHP ve muhalefetin standardını yükseltmeyi bir türlü başaramadık." diyen Erdoğan, özetle şunları kaydetti:

''CHP'nin yeni Genel Başkanı ise her açıdan tam bir hayal kırıklığı oldu. Daha önce bağırıp çağırarak kendince oynadığı ortaoyunlarını hiç takip etmediğimiz için çapı, kalibresi, bu konuda pek bir fikir sahibi değildik. Projektörler bu kişinin üzerine çevrilince ortaya çıkan utanç verici görüntü sadece CHP'li vatandaşlarımızı değil inanın bizi de üzdü. Açık söylemek gerekirse bu kadarını biz de beklemiyorduk. Oturduğu koltuğa bu derece yakışmayacağını muhtemelen onu oraya getirenler bile tahmin etmiyordu. Bu acemi Genel Başkan ağzını her açtığında ya bir gaf yapıyor ya bir skandala imza atıyor ya da toplumun bir kesimine alenen hakaret ediyor.

Siyasi kifayetsizliğini örtmek için de sürekli insanımızı kışkırtıyor, birbirine düşürmeye çalışıyor. Şimdi de çıkmış ‘Bedelli askerlik yapanlar bize oy vermesin, istemiyoruz’ demiş. Anlaşılan makamını borçlu olduğu ağababaları kulağını çekmiş olmalı ki, daha sonra kendince bu patavatsızlığını düzeltmeye çalıştı. Her gencimizin sahip olduğu bir hakkı kullananları böyle sakil bir şekilde hedef almak patavatsızlıktan öte bir zihniyet bozukluğunun işaretidir. Biz 40 yıldır bölücü terörle mücadele eden bir ülkeyiz. Dünyanın en eli kanlı örgütlerinin hedefinde yer alıyoruz. Şimdiye kadar binlerce vatan evladını terör saldırılarında şehit verdik."

''YÜKÜMLÜ ASKERLERİMİZ SADECE DESTEK GÖREVLERİ YAPIYOR''

Teröre karşı daha etkin tedbirler almak amacıyla terörle mücadelede strateji değişikliğine gittikleri söyleyen Erdoğan, Türkiye'nin bir süredir terörle mücadelesini bu alanda uzman, donanımlı profesyonel kadrolarla yürüttüğünü kaydetti. Bu nedenle yükümlü askerlerin sadece destek görevleri yaptığını belirten Erdoğan, azalan asker ihtiyacından kaynaklanan yığılmayı ise bedelli uygulamasıyla erittiklerini söyledi. Erdoğan, şunları kaydetti:

''CHP Genel Başkanı herhalde bunları bilmeyecek kadar cahil olamaz. Eğer öyleyse ayrı bir felaketle, değilse başka bir oyunla karşı karşıyayız. Bize düşen bu ayrıntılara girmeden değerlendirmemizi söz konusu kişinin ağzından çıkan sözlere göre yapmaktır. Varsın CHP'nin Genel Başkanı askerlik vazifesini bedelli olarak yerine getirenlerden oy istemesin. Varsın CHP Genel Başkanı çeşitli imtihanlarla toplumun başka kesimlerini dışlasın. Varsın CHP Genel Başkanı tüm bunları yaparken aynı zamanda bölücü örgütün uzantılarıyla demlenmekten geri durmasın. Biz bölücülük ve bozgunculuk peşinde koşanlardan asla olmayacağız. Millete karşı kibirlenenlerden, küstahlık taslayanlardan da olmayacağız. 85 milyonun tamamının başımızın üzerinde yeri vardır. Biz hiçbir ayrım yapmadan tüm vatandaşlarımızın, milletimizin her bir ferdinin oyuna talibiz. Özellikle CHP'nin mevcut durumuna bakıp da karamsarlığa kapılan, umudu sönen insanlarımızdan bu seçimlerde çok güçlü destek bekliyoruz."

Anka Haber Ajansı