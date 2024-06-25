Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Başbakanı Golob İle Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Başbakanı Golob İle Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Başbakanı Robert Golob ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Başbakanı Robert Golob ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Başbakanı Robert Golob ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Slovenya ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Slovenya’nın Filistin’i devlet olarak tanıma kararını tebrik ederken bu anlayışın bölgede kalıcı barışa ve huzura katkı sağlayacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya’nın milli gününü de kutladı" denildi.

Anka Haber Ajansı

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