Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Somali’nin demokrasi yoluyla kalkınma vizyonuna destek olduğunu, terörle mücadelede Somali’ye verilen desteğin artarak süreceğini belirtti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Somali’nin demokrasi yoluyla kalkınma vizyonuna destek olduğunu, terörle mücadelede Somali’ye verilen desteğin artarak süreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda görüşmeye ilişkin şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Somali ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Somali’nin demokrasi yoluyla kalkınma vizyonuna destek olduğunu, terörle mücadelede Somali’ye verilen desteğin artarak süreceğini ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin Somali ile enerji ve balıkçılık alanlarındaki dayanışmasının devam edeceğini, bu alanlardaki iş birliğinin umut vadettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud’un yaklaşan Kurban Bayramı’nı da tebrik etti."

Anka Haber Ajansı