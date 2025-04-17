Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Su Kaynaklarımızı Korumak Ülkemiz İçin Bir Tercih Değil, Milli Güvenlik Meselesidir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Silvan Sulama Tüneli'nin Atatürk Barajı'ndan sonra Türkiye'nin en büyük sulama projesi olduğunu belirterek, "Su kaynaklarımızı tükenme sınırına gelmeden korumak, verimli kullanmak ve doğru yönetmek ülkemiz için bir tercih değil, milli güvenlik meselesidir" dedi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Silvan Sulama Tüneli'nin Atatürk Barajı'ndan sonra Türkiye'nin en büyük sulama projesi olduğunu belirterek, "Su kaynaklarımızı tükenme sınırına gelmeden korumak, verimli kullanmak ve doğru yönetmek ülkemiz için bir tercih değil, milli güvenlik meselesidir" dedi.

Erdoğan, Silvan Sulama Tüneli Projesi Kazı Başlangıç Töreni'ne Cumhurbaşkanlığından görüntülü olarak bağlandı.

Tören alanındakilere hitap eden Erdoğan, Silvan Sulama Tüneli'nin Atatürk Barajı'ndan sonra Türkiye'nin en büyük sulama projesi olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce petrol ve karbon yakıtlar için edilen kavgaların önümüzdeki dönemde su alanında yapılacağı görülüyor. Çünkü su, yüzyılın en stratejik ve değerli kaynağıdır. Ancak son yüzyılda iklim değişikliği, artan nüfus, kuraklık ve kentleşmeyle su kaynakları üzerindeki baskılar da giderek artıyor... Bilim insanları bizi çok daha zor günlerin beklediğini söylüyor. Şu gerçeğin hepimiz gayet farkındayız; Türkiye su zengini bir ülke değildir, tam aksine su stresi çeken bir ülkeyiz. Gerekli tedbirleri almazsak, şimdiden harekete geçmezsek Allah muhafaza çok daha büyük sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Su kaynaklarımızı tükenme sınırına gelmeden korumak, verimli kullanmak ve doğru yönetmek ülkemiz için bir tercih değil, milli güvenlik meselesidir.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), cumhuriyetimizin en güçlü kalkınma hamlesidir. GAP kapsamındaki projelerin hayata geçmesiyle birlikte Türkiye ekonomisi inşallah şaha kalkacaktır...

Tek başına bu proje bile bizimle muhalefet arasındaki vizyon farkını ortaya koymaya kafi. Bir tarafta ülkesine ve milletine aşkla hizmet eden adanmş bir kadro var, diğer tarafta ülkesini Batı’ya ve batılı medya kuruluşlarına her gün şikayet eden zavallı bir zihniyet var... Biz terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştirmeye bakıyoruz... Biz 85 milyonun ezeli ve ebedi kardeşliğini güçlendirmeye bakıyoruz... Ana muhalefet kendilerinin sebep olduğu sahte gündemlerle oyalanırken biz bugün olduğu gibi dev eserler ve yatırımlarla ülkemizi büyütmeyi inşallah sürdüreceğiz.’’

Anka Haber Ajansı