Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı El-burhan İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah El-Burhan ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah El-Burhan ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah El-Burhan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi” denildi.

İkili görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçilecek.

Anka Haber Ajansı