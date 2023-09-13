Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı El-burhan İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı El-burhan İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah El-Burhan ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah El-Burhan ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah El-Burhan ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah El-Burhan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi” denildi.

İkili görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçilecek.

Anka Haber Ajansı

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