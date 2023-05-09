Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral El-burhan İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral El-burhan İle Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdurrahman el-Burhan ile telefonla görüştü. Cumhurbaşkanlığı görüşmeye ilişkin; “Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Sudan’daki kardeş kavgasında can kayıpları ve yaralanmaların artmasından üzüntü ve endişe duyduğunu ifade etti. Kapsamlı müzakerelere başlama kararı alınması hâlinde görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan halkının acil insani ihtiyaçlarının karşılanmasını

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdurrahman el-Burhan ile telefonla görüştü. Cumhurbaşkanlığı görüşmeye ilişkin; “Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Sudan’daki kardeş kavgasında can kayıpları ve yaralanmaların artmasından üzüntü ve endişe duyduğunu ifade etti. Kapsamlı müzakerelere başlama kararı alınması hâlinde görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan halkının acil insani ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen Birleşmiş Milletler’le temas hâlinde çabalarına devam edeceklerini belirtti. Görüşmede, Sudan’daki Türk vatandaşlarının tahliyesi ve güvenliğine ilişkin konular da ele alındı” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdurrahman el-Burhan ile telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamayı yaptı:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdurrahman el-Burhan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Sudan’daki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Sudan’daki kardeş kavgasında can kayıpları ve yaralanmaların artmasından üzüntü ve endişe duyduğunu ifade etti. Kapsamlı müzakerelere başlama kararı alınması hâlinde görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan halkının acil insani ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen Birleşmiş Milletler’le temas hâlinde çabalarına devam edeceklerini belirtti. Görüşmede, Sudan’daki Türk vatandaşlarının tahliyesi ve güvenliğine ilişkin konular da ele alındı.”

Anka Haber Ajansı

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