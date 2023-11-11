Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Esad İle Aynı Karede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Riyad'daki İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katıldı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın da katıldığı Zirve öncesinde çekilen aile fotoğrafında Erdoğan, yıllar sonra ilk kez Esad ile aynı karede yer aldı. Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan'ın Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah el-Sisi ile tokalaşması esnasındaki fotoğrafı da paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Riyad'daki İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katıldı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın da katıldığı Zirve öncesinde çekilen aile fotoğrafında Erdoğan, yıllar sonra ilk kez Esad ile aynı karede yer aldı. Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan'ın Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah el-Sisi ile tokalaşması esnasındaki fotoğrafı da paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katıldı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da Zirve'ye katıldı. Erdoğan, aralarında Esad'ın da bulunduğu hükümet ve devlet başkanlarının olduğu aile fotoğrafına katıldı. Erdoğan, Esad ile yıllar sonra ilk kez aynı fotoğraf karesinde yer aldı.

Erdoğan, Zirve'ye katılan Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah el-Sisi ile de tokalaştı.

Türkiye-Suriye ilişkileri, 2011 yılında Suriye’de çıkan iç savaş ve Türk hükümetinin izlediği dış politika nedeniyle bozulmuştu. 28 Aralık 2022 tarihinde dönemin Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Rusya'nın başkenti Moskova’da; Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya Federasyonu ve Suriye İstihbarat Başkanları ile bir araya gelmişti. 11 yılın ardından iki ülke arasındaki ilk resmi temasın ardından, 4 Nisan 2023 tarihinde Rusya, İran, Suriye ve Türkiye arasında Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde Moskova'da toplantı yapılmıştı. 10 Mayıs 2023 tarihinde ise yine Moskova'da Dışişleri Bakanları bir araya gelmişti.

Anka Haber Ajansı